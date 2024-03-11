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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

منطقة الغربية الأزهرية تقيم يوماً رياضيا في " كرة السرعة"

المشاركين في اليوم
المشاركين في اليوم الرياضي

أقيم بمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم  فعاليات اليوم الرياضى لكرة السرعة، بمعهد فتيات توكل النموذجي بطنطا، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية لرعاية الطلاب ومنطقة الغربية الأزهرية بالتعاون مع منطقة الغربية لكرة السرعة.

أقيم اليوم تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية، و بحضور  الدكتور محمد النشرتى، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية، و أحمد رضوان، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، و الدكتورة امانى السيد، مدير التعليم النموذجى، والدكتور  محمد صبحى القديم، رئيس منطقة الغربية لكرة السرعة ومسئول المسابقات والأنشطة الرياضية بمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ أحمد عامر ، عميد معهد فتيات توكل النموذجي بطنطا، بمنطقة الغربية الأزهرية، و عفاف الدغلى عضو فني بمكتب التربية الرياضية بمنطقة الغربية الأزهرية.

ونالت فعاليات اليوم الرياضى إعجاب الطالبات برياضة كرة السرعة لكونها لعبة مصرية تساعد على التركيز والانتباه وتنمية سرعة رد الفعل، وتم تسليم شهادات تقدير للطالبات المتميزات فى رياضة كرة السرعة.10 مارس 2024

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