ما معنى الزكاة والصدقة لغويًا؟

الزكاة والصدقة هما من أهم العبادات في الإسلام، والزكاة واجبة بينما الصدقة تطوعي، للزكاة والصدقة فضل عظيم عند الله تعالى.

الزكاة والصدقة:

الزكاة:

الزكاة هي عبادة واجبة في الإسلام.

الزكاة تعني "الزيادة" و "النمو" و "التطهير" و "التحلية".

الزكاة هي دفعة خيرية سنوية محددة للمستحقين.

الزكاة لها شروط محددة في القرآن والسنة.

الصدقة:

الصدقة هي عمل خيري تطوعي.

الصدقة تعني "الصدق" و "الإخلاص".

الصدقة تشمل معنى الزكاة في الشريعة الإسلامية.

الصدقة لها فضل عظيم عند الله تعالى.

الفرق بين الزكاة والصدقة:

الزكاة واجبة بينما الصدقة تطوعية.

للزكاة شروط محددة بينما الصدقة لا تشترط شروطًا.

الزكاة محددة بنسب معينة بينما الصدقة غير محددة.

أهمية الزكاة والصدقة: