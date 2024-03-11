ما معنى الزكاة والصدقة لغويًا؟
الزكاة والصدقة هما من أهم العبادات في الإسلام، والزكاة واجبة بينما الصدقة تطوعي، للزكاة والصدقة فضل عظيم عند الله تعالى.
الزكاة والصدقة:
الزكاة:
- الزكاة هي عبادة واجبة في الإسلام.
- الزكاة تعني "الزيادة" و "النمو" و "التطهير" و "التحلية".
- الزكاة هي دفعة خيرية سنوية محددة للمستحقين.
- الزكاة لها شروط محددة في القرآن والسنة.
الصدقة:
- الصدقة هي عمل خيري تطوعي.
- الصدقة تعني "الصدق" و "الإخلاص".
- الصدقة تشمل معنى الزكاة في الشريعة الإسلامية.
- الصدقة لها فضل عظيم عند الله تعالى.
الفرق بين الزكاة والصدقة:
- الزكاة واجبة بينما الصدقة تطوعية.
- للزكاة شروط محددة بينما الصدقة لا تشترط شروطًا.
- الزكاة محددة بنسب معينة بينما الصدقة غير محددة.
أهمية الزكاة والصدقة:
- الزكاة والصدقة تطهران النفس من البخل والشح.
- الزكاة والصدقة تنمّي الشعور بالمسؤولية الاجتماعية.
- الزكاة والصدقة تساعدان على التكافل الاجتماعي.
- الزكاة والصدقة لهما فضل عظيم عند الله تعالى.