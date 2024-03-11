الإثنين 11 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

ما معنى الزكاة والصدقة لغويًا؟

الزكاة
الزكاة

الزكاة والصدقة هما من أهم العبادات في الإسلام، والزكاة واجبة بينما الصدقة تطوعي، للزكاة والصدقة فضل عظيم عند الله تعالى.

الزكاة والصدقة:

الزكاة:

  • الزكاة هي عبادة واجبة في الإسلام.
  • الزكاة تعني "الزيادة" و "النمو" و "التطهير" و "التحلية".
  • الزكاة هي دفعة خيرية سنوية محددة للمستحقين.
  • الزكاة لها شروط محددة في القرآن والسنة.

الصدقة:

  • الصدقة هي عمل خيري تطوعي.
  • الصدقة تعني "الصدق" و "الإخلاص".
  • الصدقة تشمل معنى الزكاة في الشريعة الإسلامية.
  • الصدقة لها فضل عظيم عند الله تعالى.
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الفرق بين الزكاة والصدقة:

  • الزكاة واجبة بينما الصدقة تطوعية.
  • للزكاة شروط محددة بينما الصدقة لا تشترط شروطًا.
  • الزكاة محددة بنسب معينة بينما الصدقة غير محددة.
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أهمية الزكاة والصدقة:

  • الزكاة والصدقة تطهران النفس من البخل والشح.
  • الزكاة والصدقة تنمّي الشعور بالمسؤولية الاجتماعية.
  • الزكاة والصدقة تساعدان على التكافل الاجتماعي.
  • الزكاة والصدقة لهما فضل عظيم عند الله تعالى.

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