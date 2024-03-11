ما بين الرعد والمطر ودرجات الحرارة المرتفعة..طقس السعودية في أول أيام رمضان

يهتم الكثير من السعوديون وزوار المملكة العربية السعودية بمتابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا لزيادة عدد المعتمرين بشهر الصيام لعظيم ثواب "عمرة رمضان" وفضلها الكبير .

ومن جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الموافق أول رمضان في الحرم المكي حيث تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 36 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ6 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم في بعض مدن السعودية

وأوضح المركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم:

مكة المكرمة العظمى 36، والصغرى 23.

المدينة المنورة وشروره والقنفذة وينبع 33، والصغرى 17.

جدة العظمى 32، والصغرى 21.

الرياض ونجران والخرج العظمى 30، والصغرى 15.

القريات العظمى 21 والصغرى 8.

طريف العظمى 19، والصغرى 6.

ووفق لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم احتمالية لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض و الحدود الشمالية.

كما توقع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية،الرياض،الحدود الشمالية،حائل والقصيم,كما يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تبوك ، حائل، القصيم، الجوف والحدود الشمالية.

ومن جانبه توقع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس والمناخ، أن يكون طقس اليوم 1 رمضان 1445هـ، رياح نشطة، قد تثير الأتربة على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية، إضافة للمنطقة الشمالية من السعودية، وإن كان بشكل أقل، موضحًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن يمتد النشاط إلى جنوب السعودية يوم الثلاثاء الثاني من رمضان 1445هــ، مع انخفاض في درجات الحرارة.

ولكنه وجه رسالة للمواطنين وزوار المملكة حول الطقس قائلًا:" أبشروا وبشروا.. تحسن فرصة الأمطار على معظم مناطق السعودية إن شاء الله. تُفطرون على صوت الرعد، والبعض الآخر يتسحر على صوت المطر".