تعديل مواعيد المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT اليوم تزامنًا مع بداية شهر رمضان

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيراً علي جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي :



- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل



- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT(الفنون و الثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل