الرئيس الأمريكي يوجه رسالة للمسلمين في شهر رمضان

هنأ الرئيس الأمريكى جو بايدن، المسلمين فى جميع أنحاء بلاده بمناسبة شهر رمضان الكريم قائًلا"أرجو أن تعلموا أنكم أفراد ذوو تقدير كبير فى عائلتنا الأمريكية، إلى أولئك الذين يشعرون بالحزن خلال وقت الحرب ، أسمعكم وأراكم، وأدعو الله أن تجدوا العزاء فى إيمانكم وعائلتكم ومجتمعكم. ولجميع الذين يحتفلون ببداية شهر رمضان الليلة، أتمنى لكم شهرًا آمنًا وصحيًا ومباركًا. رمضان كريم".



وأضاف بايدن، في بيانه بمناسبة شهر رمضان، إنه سيواصل الجهود لإيصال مزيد من المساعدت إلى قطاع غزة، والعمل من أجل وقف فورى ومستدام لإطلاق النار.

وتابع" يأتى هذا العام فى لحظة ألم هائل. لقد تسببت الحرب فى غزة فى معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني. وقُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال. وبعضهم أفراد من عائلات المسلمين الأمريكيين، الذين يشعرون بحزن عميق على أحبائهم الذين فقدوا اليوم. وقد شردت الحرب ما يقرب من مليونى فلسطيني؛ والعديد منهم فى حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى. وبينما يجتمع المسلمون فى جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول طعام الإفطار، فإن معاناة الشعب الفلسطينى ستكون فى مقدمة أذهان الكثيرين. إنه أمر فى ذهنى أيضًا.

وأوضح، الولايات المتحدة "ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر،موضحًا سنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، مع الإصرار على تسهيل المزيد من الطرق وفتح المزيد من المعابر لتوصيل المزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس".

وذكر بايدن أنه "بينما نحصل على المزيد من المساعدات المنقذة للحياة فى غزة، ستواصل الولايات المتحدة العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن

وأكد على رؤيته بضرورة التوصل إلى حل الدولتين، قائلا :سنواصل البناء نحو مستقبل طويل الأمد من الاستقرار والأمن والسلام، ويتضمن ذلك حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين لمعايير متساوية من الحرية والكرامة والأمن والازدهار، وهذا هو الطريق الوحيد نحو السلام الدائم"

وأشار الرئيس الأمريكى إلى حوادث كراهية وقعت ضد المسلمين الأمريكيين، قائلا:" هنا فى الوطن، شهدنا تجددًا مروعًا للكراهية والعنف تجاه الأمريكيين المسلمين. إن كراهية الإسلام ليس لها مكان على الإطلاق فى الولايات المتحدة، الدولة التى تأسست على حرية العبادة وبنيت على مساهمات المهاجرين، بما فى ذلك المهاجرين المسلمين".

وأوضح أن حكومته تعمل على تطوير "أول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة الإسلاموفوبيا وأشكال التحيز والتمييز ذات الصلة، لمواجهة الكراهية ضد مجتمعات المسلمين والسيخ وجنوب آسيا والأميركيين العرب، أينما وجدت، لافتًا لا ينبغى لأحد أن يخشى أبدًا أن يتم استهدافه فى المدرسة أو العمل أو فى الشارع أو فى مجتمعه بسبب خلفيته أو معتقداته".