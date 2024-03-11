رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين وجبة تاريخية دسمة على الإفطار

مسلسل الحشاشين للنجم الكبير كريم عبد العزيز.. خطف الجمهور العربي في أول أيام شهر رمضان منتظرين بحماس عرض أولى حلقاته، حيث وضع الجمهور والنقاد توقعات كبيرة لمسلسل الحشاشين كونه يسرد جوانب من قصة أحد الشخصيات التاريخية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين

وتصدر مسلسل الحشاشين ترندات جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، عقب إعلان مخرج العمل بيتر ميمي عن مواعيد عرض حلقات المسلسل وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"كل سنة و انتم طيبين و بخير دايما و رمضان كريم..مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

7 مساءاً على منصة Yango Play فى دول الخليج الخليج

9 مساءاً على منصة WATCH IT فى مصر

9 مساءاً على قناة DMC

12.30 مساءاً على قناة DMC Drama".

يشار إلى أن مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه حول "حسن الصباح" الذي أسس فرقة "الفدائيين"، وهم من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية ووقع ذلك في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس.

مسلسل الحشاشين من بطولة كلا من " كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نيقولا معوض، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وغيرهم من الفنانين، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

الحشاشين من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى وإخراج بيتر ميمى.