إنشاء وتطوير 19 ميدان وحديقة عامة بمدينة الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس المركز، بتنفيذ أعمال تطوير وتجميل عددا من الميادين العامة بمدينة الفيوم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن بالاهتمام بأعمال التطوير والتجميل بالحدائق والميادين بمدن ومراكز المحافظة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الفيوم أن أعمال التطوير والتجميل تم تنفيذها خلال فترة وجيزة بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية، بالإضافة إلى إستخدام مواد البناء المخالف التي تمت مصادرتها خلال حملات تنفيذ إزالة التعديات بدائرة المركز.

وأضاف رئيس المركز أنه تم الإنتهاء من إنشاء وتطوير عدد 16 ميدان على الطريق الدائري وداخل المدينة بنطاق حي الجون وشرق وغرب الفيوم، بالإضافة إلى ثلاث حدائق عامة، شملت أعمال بناء أشكال جمالية وتركيب ساعات كبيرة الحجم ورموز من الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى أعمال التشجير وتركيب الانترلوك وزراعة النجيل بالحدائق العامة.

وخلال ذلك تفقد رئيس مركز ومدينة الفيوم أعمال التطوير والتجميل والتشجير ورفع مستوى كفاءة النظافة بالمدينة وذلك ضمن الإهتمام بأعمال الحدائق و تحسين البيئة و تطوير الجزر و العمل على زيادة البقعة الخضراء حفاظا على جمال المظهر العام، بالإضافة إلى متابعة إنشاء وتطوير الميادين على الطريق الدائري ومداخل القرى والاحياء، وكذا متابعة إنشاء وتطوير وتجميل الحدائق بوسط المدينة.

تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري في الفيوم

وأشار "مسعود" إلى أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون مع المجتمع المدني تمكنت من تطوير كافة مداخل المدينة على امتداد الطريق الدائري، بالإضافة إلى إنارة ودهانات الأعمدة والبلدورات، وشملت الأعمال تطوير مدخل المدينة بداية من ميدان عبد المنعم رياض بنهاية طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وحتى مدخل منشأة عبدالله على الطريق الدائري بطول 3 كم، وشملت الأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات ودهانات وتخطيط الطريق والتشجير والنجيل الطبيعي بالجزيرة الوسطى، كما تم تنفيذ مدخل جديد إلى جامعة الفيوم من الطريق الدائري.

ولفت رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى أن خطة التطوير والتجميل، التي بدأت مطلع العام الحالي تشمل كافة الميادين بمداخل القرى والاحياء، مؤكدا استمرار تطوير وتجميل الميادين والمحافظة عليها وكذلك رفع كفاءة التشجير، ودهان الأعمدة وطلاء البلدورات وتجميل الأرصفة بالشوارع الرئيسية مع رفع كافة الإشغالات والمخلفات على مستوى المدينة، وتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة بمركز ومدينة الفيوم لرفع كفاءة باقي الميادين وسرعة الانتهاء من تطويرها، مع مراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء.