الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11 مارس 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع أبرز مواجهات دوري أبطال آسيا التى ستجمع النصر السعودي المحترف ضمن صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام العين الإماراتي، بجانب مباراة نارية بين تشيلسي نيوكاسل في الدوري الانجليزي، بالإضافة إلى الدوري الايطالي والدوري المصري. 


 

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11 مارس 2024 والقنوات الناقلة 
 

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 
 

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 
 

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
النصر السعودي X العين الإماراتي – الساعة 9 مساء على قناة beIN SPORTS AFC       

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
تشيلسي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1              

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
ألميريا X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3                       

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
لاتسيو X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1           

 

مواعيد مباريات الدوري التركي
جازينتاب X بشكتاش – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الاتحاد السكندري X مودرن فيوتشر – الساعة 9:30 مساء على قناة ON Time Sports 1 HD
 

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