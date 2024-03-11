أول تعليق ليورجن كلوب بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

انتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر ومساعديه في غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بعد التعادل مع مانشستر سيتي 1/1، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

قال كلوب في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "نعم كنا نستحق احتساب ركلة جزاء لصالحنا، لكن مهما قلت فلن يغير من الأمر شيئا".

وأضاف المدرب الألماني "أعتقد أن كل الموجودين في غرفة تقنية الفيديو يعتقدون أنه إذا احتسب الحكم ركلة جزاء، لا يكون قراره فضيحة".

وتساءل مدرب ليفربول "لماذا يرى حكام تقنية الفيديو أن المخالفة لم تكن واضحة وصريحة؟ ما الذي يتناوله هؤلاء الحكام في وجبة الغداء إذا كان رأيهم أن المخالفة غير واضحة؟".

واستدرك "لكنني لست غاضبا، ولا أهتم، لقد انتهت المباراة، وكنت أتمنى أن نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وواصل أيضا "كنا محظوظين عندما ارتطمت كرة جيريمي دوكو مهاجم مانشستر سيتي في القائم، لكننا قدمنا أداء استثنائيا، وبغض النظر عن نتيجة المباراة ،فإن المحصلة النهائية أننا نسير في الطريق الصحيح".

وأوضح كلوب "وصولنا لهذه المرحلة من المنافسة وتجاوز كل الصعوبات والعراقيل وسط كثرة الإصابات وضغط المباريات، يشير إلى أننا أمام سيناريو جنوني".

وأختتم كلوب تصريحاته بالقول "لقد لعبنا اليوم أفضل 53 دقيقة ضد مانشستر سيتي، وقدمنا مباراة استثنائية".

وكان جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي ركل صدر أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول داخل منطقة الجزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء، مما أثار الكثير من الجدل.