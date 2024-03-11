مسلسل المداح 4 أسطورة العودة في صدارة منصات التواصل الاجتماعي

تصدر مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، ترندات مواقع التواصل الاجتماعي جوجل، إكس بعد عرض الحلقة الأولى عبر شاشة MBC، حيث حقق ردود فعل قوية بين الجمهور المصري والعربي.

بداية قوية

جاءت الحلقة الأولى قوية بأحداث شيقة بين أبطال العمل في قاعة المحكمة التي جمعت صابر المداح (حمادة هلال) مع والدته (حنان سليمان) وسميح (فتحي عبد الوهاب) مع دياب وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وصبحي خليل.

مولد الحسين ولقاء سميح

تنتقل الحلقات لمولد الحسين، حيث تظهر بداية معرفة الشيخ صابر بسميح (فتحي عبد الوهاب) في مولد الحسين وأنه رجل تقي يساعده في الخير.

طلب غريب:

يأتي محمد نجاتي ليطلب من الشيخ صابر السفر معه إلى أسوان لمساعدته في التخلص من صوت غريب يسيطر على منزله.

خدعة سميح

تحت ضغط من سميح يذهب الشيخ صابر ليكتشف هناك توهمه وخداع سميح له حيث يتحول البيت إلى مقبرة مغلقة.

قوى خفية

تسيطر على المداح قوى تجعله يفتح بوابات خدام قزح ليتجسد له عدوه الأول صخر (دياب) في شكل جني قائلًا له: شكرًا يا صابر.

نهاية مثيرة

تنتهي الحلقة على محاولة المداح العودة إلى القاهرة بعد اكتشافه أن كل ما مر بيه من أحداث هو وهم كبير جسده سميح له وأن لا شيء حقيقي.

وتتعرض الطائرة التي يركبها في طريق العودة لانفجار فماذا سيحدث للشيخ صابر؟

تفاصيل وأبطال المسلسل

مسلسل "المداح أسطورة العودة" يعرض الساعة 8 على قناة MBC مصر، وهو من بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.