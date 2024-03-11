هشام يكن: وجود عواد فقط في قائمة منتخب مصر أفضل للزمالك

نصح هشام يكن، نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأبيض بغلق صفحة مباراة كأس مصر، مشددًا على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك: "يجب على الجهاز الفني أن يتعامل بشكل نفسي مع اللاعبين بضرورة نسيان مباراة كأس مصر والتركيز فيما هو قادم من مباراة الجونة القادمة".

وعن قائمة منتخب مصر، قال: "اختيارات حسام حسن بناء على رؤيته، والأفضل لنادي الزمالك هو عدم وجود لاعبي من الفريق في المنتخب الوطني من أجل تجهيزهم مع جوميز ولذلك وجود عواد فقط مفيد