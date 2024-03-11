صدق أو لا تصدق.. سيارات مرسيدس الأكثر ترخيصًا في مصر خلال "فبراير"

كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الخاص بشهر فبراير 2024 عن مفاجأة تتعلق بالترتيب العام للمركبات "الزيرو" الأكثر ترخيصاً في مصر خلال "فبراير".

وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، فإن علامة مرسيدس الألمانية تصدرت قائمة المركبات "الزيرو" الأكثر ترخيصاً في نصر خلال شهر فبراير للمرة الثانية على التوالي.

واحتلت علامة مرسيدس المركز الأول في قائمة المركبات "الزيرو" الأكثر ترخيصاً خلال "فبراير" بعدما تمكنت من بيع وترخيص نحو 863 مركبة.

شيفروليه في المركز الثاني

وجاء في المركز الثاني بقائمة المركبات "الزيرو" الأكثر ترخيصاً خلال "فبراير" علامة شيفروليه بنحو 790 مركبة، وذلك وفقاً للتقرير الذي أعلنته مؤسسة الأهرام والصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

وفي المركز الثالث من قائمة المركبات "الزيرو" الأكثر ترخيصاً خلال "فبراير" علامة كيا بنحو 733 مركبة، وتلتها علامة هيونداي في المركز الرابع بنحو711 مركبة.

أما فى المركز الخامس من القائمة جاءت علامة شيرى بنحو 648 مركبة، بينما تمكنت علامة تويوتا من اقتناص المركز السادس بعدد مركبات مرخصة بلغ 559 مركبة.

إم جي في المركز السابع

وتمكنت علامة إم جى من اقتناص المركز السابع بنحو 492 مركبة، وتلتها في المركز الثامن علامة سكودا بنحو 400 مركبة.

وفي المركز التاسع من القائمة جاءت فولكس فاجن 386 مركبة، وأعقبتها في المركز العاشر من قائمة المركبات "الزيرو" الأكثر ترخيصاً خلال "فبراير" علامة نيسان بعدد 363 مركبة.