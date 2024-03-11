لسفرة رمضان| طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة

أقرب طريق لمعدة الصائم فى رمضان وجبة شهية وخفيفة لا تثقله بعد الإفطار، ويعد طبق الشوربة من الأطباق الأساسية على مائدة الإفطار الرمضانية، لذا نقدم لكم اليوم طبق شوربة المشروم بالكريمة الشهية، الغنى بالقيمة الغذائية والمذاق المميز.

شوربة المشروم بالكريمة

طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة

المكونات :

50 جرام مشروم

ربع كيلو كريمة لبانى

1 لتر شوربة فراخ

150 جرام فراخ فيليه مكعبات

1 بصلة

1 جزر

1 كرفس

1 كرات

ملح

فلفل أبيض



طريقة التحضير:

- تُقدح الزبد فى وعاء على نار هادئة.

- يُقطع البصل إلى قطع ناعمة ،ثم يُضاف إلى وعاء الطبخ.

- تُضاف قطع المشروم والجزر الناعم إلى الخليط مع التقليب.

- تُقطع الفراخ الفيليه مكعبات ثم تُضاف مع الكرات والكرفس الناعم إلى الإناء.

- تُضاف ملعقة دقيق حسب الكمية.

- يُضاف ليون الشوربة (فراخ أو لحم).

- تُضاف كمية مناسبة من الكريمة اللبانى حسب الطلب.

- يُضاف الفلفل الأبيض ،ثم الملح.

- يتم مزج الخليط جيدا حتى النضوج.

-يتم غرف الشوربة وتُقدم فى وعاء عميق.