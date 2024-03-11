طريقة تحضير صوص النعناع بالثوم| مفيد للبرد ويقي من السرطان

صوص النعناع بالثوم من أشهى الصوصات التي يمكنك تحضيرها للتغميس بها كسناك أو وجبة إفطار خفيفة وصحية، فتتميز بمكوناتها الصحية التي تحميك من العديد من الأمراض، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.





طريقة عمل صوص النعناع بالثوم

المقادير

- النعناع : كوب

- ملح : نصف ملعقة كبيرة

- الفلفل الحار : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 6 ملاعق كبيرة

- الثوم : فصّان

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : كوب



طريقة التحضير

في محضرة الطعام ضعي الثوم ثم اخلطي حتى يفرم.

يضاف البقدونس والنعناع إلى الثوم ويخلطوا جيداً.



ينقل المزيج إلى وعاء، ويضاف باقي المكونات، ويخلط حتى تمتزج المكونات، ويقدم بارداً.



فوائد الثوم والنعناع

الوقاية من السرطان

يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة وخصائص أخرى تقوي جهاز المناعة في الجسم، بل وتقلل من احتمال الإصابة بسرطان القولون، وسرطان المعدة، وسرطان البنكرياس، كذلك قد تمنع مكملات الثوم تطور الخلايا السرطانية لدى الأشخاص الذي عانى أحد أفراد عائلتهم في السابق من سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان الحلق.



يساعد على إدارة التوتر

رائحة النعناع ذات طبيعة مهدئة للغاية ويمكن استخدامها في العلاج بالروائح للتغلب على التوتر رائحة النعناع تساعد في استرخاء عقلك وجسمك من خلال تهدئة عقلك.



يحتوي النعناع أيضًا على خصائص تنظم مستويات هرمون التوتر الكورتيزول وتبني مرونة طبيعية ضد الإجهاد.

تعزيز النشاط الرياضي

يطلق الثوم أوكسيد النيتريك، وهو مركب يريح الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم. وغالبا ما يتم إطلاق هذا المركب أثناء الجري لتزويد العضلات بالمزيد من الأوكسجين.

معالجة الزكام

وُجد مؤخرًا أن الأفراد الذين يعانون من الزكام، وتناولوا القليل من الثوم قد تم شفاؤهم بسرعة أكبر بالمقارنة مع الأفراد الذين عانوا من الزكام ولم يتناولوا الثوم ومكملاته.



يساعدك في تخفيف الحساسية والربو

تحتوي أوراق النعناع على عامل مضاد قوي للأكسدة ومضاد للالتهابات يسمى حمض الروزمارينيك يمنع هذا العامل المركبات المسببة للحساسية، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والربو.

يحافظ على صحة الفم

هل تساءلت عن سبب وجود العديد من أنابيب معجون الأسنان بنكهة النعناع؟ هذا بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا يمنع نمو البكتيريا وينظف أسنانك علاوة على ذلك، فهو يقتل البكتيريا ويقضي على رائحة الفم الكريهة، ويحافظ على صحة الفم والأسنان بشكل طبيعي.