أحمد داش عن مسلسل مسار إجباري: "تحدي كبير والناس هتحبنا"

علق الفنان أحمد داش على مشاركته في المنافسة بموسم رمضان 2024 بمسلسله مسار إجباري، قائلًا: العمل تحدي لينا. وذلك خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: “مسلسل مسار إجباري تحدي والناس هتحب المسلسل وهتحبنا، وتحدي لنفسنا أننا نقدم أحسن حاجه ممكن نقدمها، ومش بنفكر في الضغط اللي علينا بنفكر في المسلسل وأنه يطلع بـ أحسن حاجه”.

وأضاف داش هذه ثالث سنة اقدم مسلسل 15 حلقة على التوالي، وبتكون أنجز على مستوى الكتابة، وفاضل لينا 7 أيام ونخلص تصوير.

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقد حصل النجم أحمد داش علي جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٣

كما كان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة