فينسيوس جونيور: المنافسون لا يعرفون كيف يدافعون ضدي

علق النجم البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد على إنتصار فريقه المبير على سلتافيجو برباعية في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال فينسيوس جونيور في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ من الصعب أن يتم التغلب علينا على ملعبنا في ظل دعم مشجعينا، لقد بدأنا بصورة جيدة وضغطنا عليهم منذ البداية ”.

وتابع: “ المنافسين لا يعرفون كيفية الدفاع ضدي، هدفي أن اساعد فريقي بالطريقة الأفضل حتى إن كان ذلك على حساب تغيير مركزي وطريقة لعبي ”.

وأضاف: " أتمنى الإستمرار بنفس المستوى احالي بعيداً عن الإصابات التي أضرت بي كثيراص خلال الموسم الحالي .

وأتم: “ أنا سعيد للغاية بأن أكون في أفضل مستوى لي خلال هذه المرحلة من الموسم وأحاول أن أكون في أفضل نسخة لي ”.