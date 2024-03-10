ريال مدريد يضرب سيلتا فيجو برباعية في الليجا

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره سيلتا فيجو بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

تقدم فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 21، بينما أضاف فنسينتي جايتا الهدف الثاني للملكي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

فيما سجل الهدف الثالث لريال مدريد اللاعب كارلوس دومينجير في الدقيقة 88، وسجل التركي أردا جولر الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 69 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 24 في المركز الـ 17.

وكان ريال مدريد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، روديجر، ناتشو، فاسكيز.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي.

خط الوسط الهجومي: إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور