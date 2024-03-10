عشرات الآلاف في مظاهرة بلندن ضد أمريكا لدعمها الاحتلال بغزة

انطلقت حملة التضامن مع فلسطين، من خلال مظاهرة من حديقة هايد بارك كورنر إلى السفارة الأمريكية في منطقة ناين إلمز أمس بلندن.



وقد شارك في المظاهرة رجال دين ويهود بريطانيين و ابناء يهود ألمان قالوا انهم ابناء من ناجوا من الاضطهاد النازي لليهود وهولوكست.

وكانت هذه هي المسيرة العاشرة المؤيدة للفلسطينيين في وسط لندن منذ أن بدأت إسرائيل حملتها في غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل.

وأثناء سير المظاهرة في وسط لندن ، هتف المتظاهرون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر "ولوحوا بلافتات تطالب "بوقف إطلاق النار الآن".

وشوهدت المغنية شارلوت تشيرش في مقدمة المسيرة أثناء انطلاقها، وهي التي قادت الغناء "من النهر إلى البحر" في مظاهرة بلندن الشهر الماضي.

وقالت المغنية الويلزية إنها انضمت إلى الاحتجاج على أن المسيرات كانت لها "رسالة قوية وسلمية ومحبة "لإظهار التضامن مع شعب فلسطين في كل ما يعانيه".

وقالت: "أنا هنا اليوم للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولطلب من حكومتنا وحكوماتنا في جميع أنحاء العالم إرسال رسالة قوية قدر الإمكان".

"لكن رسالة المحبة القوية والسلمية، هذا هو ما كانت تهدف إليه كل مسيرة شاركت فيها من أجل فلسطين"

نحن جميعا هنا لأننا لا نستطيع أن نتحمل ما نشهده. لا يمكننا أن نتحمل رؤية المدنيين والأطفال والنساء يذبحون.

"ولذلك نحن هنا لأن قلوبنا مليئة بالحب للشعب الفلسطيني".

"تضمن الحدث غناء، وكان هناك قرع طبول، نعم، كانت هناك عاطفة، ولكن في الأغلبية كانت تلك العاطفة هي الحب، وكانت التعاطف لأن هذا هو سبب وجودنا جميعًا هنا.

"إننا نظهر أيضًا أننا لن نتسامح مطلقًا مع كون حكومتنا جزءًا من دعم نظام الفصل العنصري".

وتحدث زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، الذي يشغل الآن منصب نائب برلماني مستقل، خارج السفارة الأمريكية في ناين إلمز.

وقال "إن المظاهرة اليوم ضخمة ونحن هنا لأننا نشعر بالفزع إزاء القصف الذي لا يزال مستمرا في غزة".

"من الجيد جدًا أن يقول جو بايدن إنهم سيبنون ميناء لتوصيل المساعدات، [سيكون] من الأفضل بكثير إذا توقفوا عن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل وتأكدوا من وقف إطلاق النار.

ويأتي الاحتجاج بعد يوم واحد من يوم المرأة العالمي، وشهدت انضمام متطوعات من أصدقاء الأقصى "لتسليط الضوء على الإبادة الجماعية الفلسطينية كقضية جنسانية".

وقالت المجموعة إن المساواة بين الجنسين "لا يمكن تحقيقها بينما يتعرض المدنيون في فلسطين للقصف المستمر

خلال الحدث، ألقى ضباط شرطة العاصمة القبض على خمسة أشخاص أربعة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالنظام العام ولترديد شعارات مسيئة أو حمل لافتة مسيئة خلال المسيرة بينهم امرأة مصرية لحملها لافتة مسيئة ورجلين لترديد شعارات مسيئة.

كما تم القبض على رجل بموجب قانون النظام العام وشوهد وهو يحمل درعًا ويرتدي خوذة، بينما تم القبض على رجل بتهمة الاعتداء.

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على رجل آخر أيضًا بتهمة الاعتداء "أثناء مشاجرة بين المتظاهرين والمتظاهرين المعارضين من أجل منع الإخلال بالسلام"، لكن تم إطلاق سراحه لاحقًا.

وتأتي احتجاجات أمس بعد تصريح سارة خان، مستشارة الحكومة البريطانية لشؤون التماسك الاجتماعي، إن محاولات تصوير المتظاهرين في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين على أنهم متطرفون كانت "شنيعة" وخطيرة .

وقالت خان، التي تقوم بمراجعة مدى مرونة الديمقراطية في المملكة المتحدة بالنسبة لمايكل جوف، إن مثل هذه الادعاءات تخاطر بتقسيم البلاد بشكل أكبر

وقد تمت إدانة وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان لوصفها المظاهرات المؤيدة لفلسطين بأنها "مسيرات كراهية"، كما كتب مفوض الحكومة لمكافحة التطرف، روبن سيمكوكس، في صحيفة ديلي تلغراف أنه "تم السماح للندن بالتحول إلى منطقة محظورة على اليهود في نهاية كل أسبوع

قبل المسيرة، قالت شرطة العاصمة إن تكلفة مراقبة الاحتجاجات المتعلقة بغزة في لندن وصلت إلى أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني، وتطلبت إلغاء 35,464 مناوبة للضباط وأكثر من 5,200 يوم راحة للضباط.

وقالت الشرطة اابريطانية إن أكثر من 2300 ضابط قاموا بحراسة 11 حدثًا كبيرًا يوم السبت وتم إحضار 500 ضابط من خارج منطقة متروبوليتان للمساعدة.

وقال بن جمال، مدير مركز القبة السماوية العلمي، بعد المسيرة إنه "أمر غير مسبوق" أن نرى "هذا العدد الكبير من الأشخاص يسيرون طوال هذه الفترة الزمنية".

وقال: "سترى الناس هنا يأتون من جميع مناحي الحياة، صغارا وكبارا، والعديد من الناس هنا مع أطفال صغار".

"إنهم يرون جثث الأطفال يتم انتشالها من تحت الأنقاض، ويبدون هكذا، ويقولون: "قد يكون طفلي، وقد يكون أخي، وقد يكون أختي".

""أريد أن يتوقف وأريد من حكومتي أن تتخذ إجراءً". ولهذا السبب ينظمون المسيرة".

و قال: "على الرغم من المحاولات الإضافية التي بذلها وزراء الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء واللورد والني، لشيطنة المتظاهرين وقمع الدعوات لوقف إطلاق النار، فإن مئات الآلاف سيخرجون مرة أخرى إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الحرب". إلى حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "سنواصل الاحتجاج حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وحتى يتم وضع حد لكل تواطؤ المملكة المتحدة مع القمع الإسرائيلي المستمر منذ عقود للشعب الفلسطيني".

وقد أصدرت السفارة الأمريكية في لندن بيان تعليمات لموظفي السفارة بتجنب السفارة يوم السبت، 9 مارس، بسبب المظاهرة.

و طلبت في بيانها يتم تشجيع مواطني الولايات المتحدة على تجنب مناطق المظاهرات وتوخي الحذر دائمًا في محيط المظاهرات أو في حالة وجودهم في مظاهرة.

وأشارت إلى أن حتى المظاهرات التي يُقصد منها أن تكون سلمية يمكن أن تتحول إلى مواجهة وربما تتصاعد إلى أعمال عنف .

ونصحت السفارة مواطنيها ألا تحاول القيادة أو السير خلال المظاهرة وبمراقبة معلومات النقل المحلية وتنسيق طرق السفر وفقًا لذلك ، وذكرت في بيانها أن منظم المظاهرة هي تحالف أوقفوا الحرب والمظاهرة الوطنية من أجل فلسطين وقدرت عدد المشاركين المحتملين أنهم قد يصلوا إلي ٣٠ ألف متظاهر.

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