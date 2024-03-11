القبض على 5 أشخاص متهمين بالترويج لأسلحة "أون لاين"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن إدارة 5 أشخاص صفحات وحسابات شخصية للترويج للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.

بالفحص تم تحديد القائمين على إدارة الحسابات المشار إليها. وأمكن ضبطهم وبحوزتهم: 4 طبنجات - 133 سلاح أبيض- 4 صاعق كهربائى- 26 عصا أستيك- 30 جراب طبنجة- عدد من الطلقات- جهاز حاسب آلى "لاب توب"- عدد من الألعاب النارية- 7 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواؤهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.