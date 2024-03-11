الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على 5 أشخاص متهمين بالترويج لأسلحة "أون لاين"

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن إدارة 5 أشخاص صفحات وحسابات شخصية للترويج للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.

بالفحص تم تحديد القائمين على إدارة الحسابات المشار إليها. وأمكن ضبطهم وبحوزتهم: 4 طبنجات - 133 سلاح أبيض- 4 صاعق كهربائى- 26 عصا أستيك- 30 جراب طبنجة- عدد من الطلقات- جهاز حاسب آلى "لاب توب"- عدد من الألعاب النارية- 7 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواؤهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الورقية