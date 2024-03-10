حفلات عيد الفطر 2024| موعد حفل تامر عاشور في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن انطلاق حفلات عيد الفطر المبارك 2024، التي ستقام مع نجوم الغناء في عدد من أنحاء المملكة.

موعد حفل تامر عاشور في عيد الفطر

يشارك الفنان تامر عاشور في فعاليات العيد بحفله في 14 من إبريل القادم، وسيتم طرح التذاكر قريبا عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

كانت أحدث أغاني تامر عاشزر من خلال “هيجيلي موجوع” والتي سجلت أكثر من 60 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها "هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش