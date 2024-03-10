جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال في الصدارة

تصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية اليوم الثاني من الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.

وتعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بهدف لمثله في قمة البريميرليج ليتساوي الريدز مع آرسنال بعدد النقاط، لكن يتصدر الأخير بفارق الاهداف لصالحه.

أما السيتي جاء في المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول وآرسنال، بينما سقط استون فيلا صاحب المركز الرابع أمام توتنهام برباعية نظيفة ليضيق الفارق بينه وبين الفيلانز إلى نقطتين للدخول إلى المربع الذهبي.

أما مانشستر يونايتد فاز على إيفرتون بهدفين نظيفين فيما تعثر وست هام أمام بيرنلي بهدفين لمثلهما، ويتبقى من الجولة مباراة تشيلسي ونيوكاسل المقرر لها غدا الإثنين في ختام الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

جاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية اليوم الثاني من الجولة الـ28: