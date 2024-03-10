حادث خطير لـ حمادة هلال في أولى مواجهاته مع الجن بـ المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 1

دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، بطولة النجم حمادة هلال، حول العديد من الأحداث المثيرة والغامضة التي أثارت حيرة الجمهور.



بدأت الأحداث بظهور "صابر المداح" بطل العمل داخل دخل مجمع محاكم الفيوم مع والدته "حنان سليمان" أثناء صدور حكم على أحد الأشخاص والتي لم تظهر ملامحه، وبعدها بقليل تشتعل ساحة مجمع المحاكم بعد حدوث انفجار كبير داخله.



مسلسل المداح 4

وقبل شهر من حدوث هذا الانفجار، كشفت الأحداث ظهور صابر المداح مع الدكتور سميح "فتحي عبدالوهاب" خلال أحد موالد سيدنا الحسين، وبعد إحياء صابر المولد بالأغاني والإنشاد، يظهر شخص يدعى الحاج سعيد شعبان "محمد نجاتي" مع شقيقه ويطلبان من صابر المداح مساعدتهما بعد ظهور أصوات لطفلة صغيرة تصرخ داخل منزلهما في أسوان، فيقرر الدكتور سميح السفر مع صابر المداح لمساعدة الأخوين.



حمادة هلال

يسافر صابر المداح والدكتور سميح إلى أسوان لمساعدة الحاج سعيد وشقيقه، يجد بالفعل صراخ طفلة داخل المنزل وبعد البحث عنها يعثر عليها وتدله أنها روح طفلة مقتولة وجثتها موجودة في مكان آخر، وتدله على مكان جثتها، ولكن تختفي الطفلة وتفتح الأرض بعد ظهور رمز الجن قزح على الأرض، ويظهر الجن "دياب" من باطن الأرض ويوجه الشكر لصابر لأنه أخرجه من المقبرة.



مسلسل المداح 4

وسط حيرة كبيرة يذهب صابر المداح إلى مكان منزل الحاج سعيد وشقيقه، ولكن يخبره الأهالي أنهما ماتا منذ زمن طويل، فتبدأ حيرة صابر المداح، بعدها يقرر صابر العودة إلى منزله وبعدما يقرر السفر عبر طائرة من أسوان إلى القاهرة يظهر له الجن "دياب" في شخصيات متعددة على متن الطائرة، وبعدها تسقط الطائرة في النيل بعد إشعال النيران فيها.



تفاصيل مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

يذكر أن مسلسل المداح 4 أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.



المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.