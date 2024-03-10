القليوبية: تطوير محور أحمد عرابى لخدمة أبناء شبرا

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تحويل مسار خط 1200 مم، و800 مم بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة وذلك لاستكمال مطالع ومنازل الدائري بمنطقة أم بيومي.

وذلك لاستكمال أعمال تطوير شارع أحمد عرابي والذى يتم بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مياه القاهرة الكبري.

مشددا على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وتوصيل المياه فى الموعد المقرر من شركة مياه القاهرة الكبري.

وأكد المحافظ، على أهمية تطوير محور أحمد عرابى، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة الذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 3 كم تقريبا.