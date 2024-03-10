سقوط سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية عبر فيس بوك

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية.

وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية ،عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وأمكن تحديد المتهمة ، وتبين أنها تحمل جنسية إحدى الدول، وتم ضبطها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وأقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى والترويج لنشاطها الإجرامى من خلال الصفحة.

وعثر بحوزتها على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ألقي ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية، لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه متحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة والاستيلاء على أموالها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات).

وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.