اقبال كبير على صلاة القيام بمساجد الإسماعيلية

بدأت مساء اليوم شعائر صلاة القيام بمساجد الإسماعيلية في أول ليالي شهر رمضان المبارك وشهدت المساجد إقبالا كثيفا من المواطنين على أداء صلاة العشاء والقيام .

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه توافد المواطنين على المساجد وامتلئت ساحات المساجد بالمصلين فيما شهدت المناطق المحيطة بالمساجد الكبرى بمدينة الإسماعيلية تكدس مروري .

وبدأت اليوم عقب صلاة التراويح اولى محاضرات ملتقى الفكر لكبار علماء الأزهر الشريف بمسجد ابو بكر الصديق بالإسماعيلية والتي تستمر طوال أيام شهر رمضان المبارك.والتي تأتي ضمن نشر ملتقي الفكر و في إطار الاستعدادات الجارية من وزارة الأوقاف وضمن خطة الوزارة لتكثيف الأنشطة الدعوية والعلمية والتثقيفية خلال الشهر الكريم .



وتتنوع الموضوعات الدعوية خلال الشهر حول الحديث عن اركان الايمان والصوم وأثره في السلوك والأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام .واداب المساجد وفضل الصلاة على النبي وفضل الذكر والقيام .والدعاء وآدابه وشكر النعم وإتقان العمل وحفظ الجميل وجبر الخواطر و انتصارات العاشر من رمضان وفتح مكة والدروس المستفادة من غزوة بدر .

وكان الشيخ اسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية اعلن عن تكثيف حملات المرور اليومية على جميع المساجد لمتابعة حملة النظافة الكبرى على جميع المساجد بالمديرية ومتابعة سير العمل الدعوي بها وذلك في إطار استعدادات الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأشار وكيل أوقاف الإسماعيلية إلى أن شهر رمضان سيشهد العديد من الأنشطة الدعوية وعقد مجالس قراءة القرآن الكريم ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودروس الفقه عقب صلاة العصر بشكل يومي.