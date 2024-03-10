بقيمة 28 مليون جنيه ..القبض على مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بتهمة غسل أموال بالدقهلية

ألقي ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية، لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه متحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة والاستيلاء على أموالها.

بقيمة 28مليون جنيه ..القبض على مدير مبيعات بإحدى شركات الأدويةبتهمة غسل أموال بالدقهلية



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات).

وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض علي القائمين علي إدارة صفحات لترويج للأسلحة النارية

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القائمين على إدارة صفحات لترويج للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.

وقد تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام 5 أشخاص بإدارة صفحات وحسابات شخصية للترويج للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.

وبالفحص تم تحديد القائمين على إدارة الحسابات وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "4 طبنجات - 133 سلاح أبيض- 4 صاعق كهربائى- 26 عصا أستيك- 30 جراب طبنجة- عدد من الطلقات- جهاز حاسب آلى "لاب توب"- عدد من الألعاب النارية- 7 هواتف محمولة بفحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.