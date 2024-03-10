جامعة طنطا تستضيف بطولتي رفع الأثقال وكمال الأجسام للطلاب ذوي الهمم

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بأن الجامعة تستضيف بطولتي رفع الأثقال وكمال الأجسام للجامعات والمعاهد المصرية، للطلبة والطالبات ذوي الهمم، وذلك ضمن بطولات دورة الشهيد الرفاعي ٥١ للعام الجامعي 2023 / 2024، بمشاركة 25 جامعة حكومية وخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في الأنشطة الرياضية، لدورها في تزويدهم بالقدرات والمهارات المختلفة وبناء شخصيتهم، ودعم روح التنافسية لديهم، موضحاً أن طلاب الجامعة استطاعوا تحقيق المركز الثاني طلبة والمركز السادس طالبات بإجمالي عدد ميداليات 4 ذهبية، 4 فضية ، 2 برونزية ببطولة رفع الأثقال، والحصول على كأس المركز الثاني برصيد 64 بإجمالي عدد ميداليات 1 ذهبية 2 فضية 1 برونزية، ببطولة كمال الأجسام.

من جانبه أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حرصت على توفير كافة أشكال الدعم لاستضافة البطولتين، مثمناً جهود جميع القائمين على انهاء الاستعدادات والاشراف على البطولتين، موضحاً أن أسماء الطلاب الحاصلين على الميداليات ببطولة رفع الأثقال الطالبة هم دنيا عبد الناصر المتولى المقيدة بكلية الأداب ميدالية ذهبية، و حازم أحمد حسن المقيد بكلية الهندسة ميدالية ذهبية، و أحمد السيد أحمد البقرى بكلية التربية الرياضية ميدالية ذهبية، و أحمد حمادة زكى فرغلى بكلية الحقوق ميدالية فضية، و عمر أيمن فؤاد عامر بكلية الآداب ميدالية برونزية، و اسراء وليد محمود ندا بكلية التربية ميدالية فضية، و حبيبة عبد الرازق عبد النبى بكلية التربية الرياضية ميدالية برونزية، و رحمة نبيل أحمد عيسى من ذوى الهمم بكلية الآداب ميدالية ذهبية، و رجب شريف رجب كتكت بكلية التجارة من ذوى الهمم ميدالية فضية، وأحمد عبد الرؤوف من ذوى الهمم بكلية الزراعة ميدالية فضية.

وفى بطولة كمال الأجسام، حصد الطالب أحمد ربيع أبو الفتوح بكلية التربية الرياضية على الميدالية الذهبية، و لطفي أشرف لطفى سيد بكلية العلوم على الميدالية الفضية، وساجد خالد السيد السعدنى بكلية التجارة على الميدالية الفضية وزياد إبراهيم محمد البرى بكلية التربية الرياضية على الميدالية البرونزية.