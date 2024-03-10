الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"يوميات صفصف".. مفاجأة الفنانة صفاء أبو السعود في رمضان

يوميات صفصف
يوميات صفصف

تشارك النجمة صفاء أبو السعود، هذا العام في ماراثون الدراما الإذاعية من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي "يوميات صفصف" تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاته، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن وعبير مكاوي.

يوميات صفصف 

تفاصيل يوميات صفصف 


"يوميات صفصف" حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في شهر رمضان مثل العزومات، ريجيم رمضان، برامج الطبخ، زينة رمضان وكحك العيد.

يوميات صفصف 

المسلسل يعرض يوميا الساعة الرابعة عصرا على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك ، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور".

صفاء أبو السعود

جدير بالذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود تقدم أيضا هذا العام في الدراما الإذاعية بطولة مسلسلي "حمادة قلب الأسد" مع خالد سرحان زمروة عبد المنعم، و" كميونتي من فضلك" مع نشوى مصطفى وخالد سرحان

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