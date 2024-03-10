محافظ كفر الشيخ يهنئ نائبه لحصوله علي درجة الدكتوراه

قدم محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الأحد، وقيادات وأجهزة المحافظة التنفيذية، خالص التهنئة للدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، لحصوله علي درجة الدكتوراه في القانون بجامعة جامعة طنطا، بتقدير إمتياز عن رسالتة بعنوان ( دور الإدارة المحلية في تحقيق الاستقرار السياسي للدولة)، متمنياً له دوام التوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والعطاء.

وق قررت لجنة المناقشة والحكم المشكلة من الدكتور أيمن محمد ابو حمزة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة طنطا، مشرفاً ورئيساً ، والمستشار الدكتور لطفي محمد لطفي منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية عضواً، والدكتورة ماجدة عبدالشافي منصور، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة بنها عضواً، قبول الرسالة ومنح درجة الدكتوراه للدكتور عمرو البشبيشي، بتقدير إمتياز، عن رسالة بعنوان (دور الإدارة المحلية في تحقيق الاستقرار السياسي للدولة )، بمقر الإدارة العامة لجامعه طنطا، تحت إشراف الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا.

جاءذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونواب المحافظين، " الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط"، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأساتذة حقوق طنطا، والقيادات التنفيذية بمحافظتي كفرالشيخ والغربية.