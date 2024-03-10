افتتاح معرض فني لأعمال الخزف بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم

افتتح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "معرض فني لأعمال الخزف بكلية التربية النوعية"، للدكتور أحمد صلاح المدرس بقسم التربية الفنية.

حضر افتتاح المعرض الدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، والدكتور هشام الديب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة يس وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.. وذلك اليوم الأحد بالكلية.

تشجيع الانشطة الفنية

أكّد الدكتور عاصم العيسوي حِرص الجامعة على توفير جميع سبل الدعم لكلية التربية النوعية وتشجيع الأنشطة الفنية، التي من شأنها تعزيز الجانب الفني والحضاري والارتقاء بالذوق العام داخل وخارج الجامعة، وتسهم بدورها في النهوض بالمجتمع، مُشيدًا بدور الكلية الفاعل وبصمتها المضيئة عبر معارضها وأعمالها الفنية المتنوعة، مُوضِّحًا حرصه الدائم على حضور المعارض والمحافل الفنية التي تنظمها الكلية لدعم جهود أبنائها، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب؛ لأنهم أصحاب مواهب حقيقية ورؤية متميزة.

أشار الدكتور هاني عبد البديع إلى دور كلية التربية النوعية التنويري، وإسهامها في الارتقاء بالمستوى الفكري والفني، من خلال دعم المواهب الفنية بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والعناصر المتميزة من أبنائها الطلاب، والتي تأتي على رأس أولويات إدارة الكلية؛ إيمانًا منها بأهمية الفنون كقيمة ثقافية، وتسهم بدور كبير في نشر الثقافة والتنوير في المجتمع الجامعي.

وأوضح الدكتور أحمد صلاح أن المعرض يشمل ١٥ قطعة فنية، تتميز بأشكال هندسية مستوحاة من قطع حديد الخردة والمعادن، نُفِّذت بتقنيات تشكيل وحرق خامات وطينات الخزف، لإخراج عمل فني مُحاكٍ للواقع في اللون والملمس والشكل والتصميم لخامة الحديد.

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