الغربية أول محافظة تنظم زيارة لـ"قادرون باختلاف" إلى العاصمة الإدارية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن محافظة الغربية أول محافظة قامت بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم رحلات ل "قادرون باختلاف" من كل محافظات الجمهورية إلى معالم العاصمة الإدارية الجديدة خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، في طار حرص الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوي الهمم، وتمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في صدارة الأولويات.

جاء ذلك خلال متابعته فعاليات الرحلة التي قامت محافظة الغربية بتنظيمها بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والجهات المعنية لعدد 200 بطل من ذوي الهمم من أبناء المحافظة لزيارة العاصمة الإدارية للتعرف على المشروعات القومية على أرض الواقع جاء ذلك، تلبية لطلب الطفلة "فريدة" خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الخامسة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا، بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاهدة ما تم بها من أعمال وإنجازات.

وأعرب الأبطال من ذوي الهمم عن سعادتهم وإعجابهم بالأماكن التي قاموا بزيارتها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية خلال الزيارة وحظيت الزيارة بتفاعل كبير من قبل ذوي الهمم، وطرح الأطفال مجموعة من التساؤلات حول مشروعات العاصمة وقام الوفد المرافق بالإجابة عن كافة التساؤلات، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة المهمة موجهين الشكر لفخامة الرئيس على رعايته لذوي الهمم.

الجدير بالذكر أن محافظة الغربية تحرص دائما على تنظيم رحلات ميدانية للطلاب للتعرف على المشروعات القومية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم وتنمية روح الولاء والانتماء، واطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري.