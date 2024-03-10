وكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بقدوم شهر رمضان المبارك

بعث المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً بأنه شهر تحل فيه البركات والرحمات ونلتمس فيه العفو من الرحمن العلي القدير.

واضاف أبو شقة بأن هذه الأيام المباركة تؤكد وحدة الشعب في مواجهه التحديات ، ونتضرع الي الله لحفظ وطننا الغالي مصر ، وان يحفظ قيادة هذا الوطن فيما يصبوا إليه من خطوات وإنجازات ونجاحات ، نبتغي الوصول بسفينة الوطن الي بر الأمان.

وتابع أبوشقة بأن الشهر الكريم تأتي فيه ذكري العاشر من رمضان السادس من اكتوبر 1973، وهي ذكري عطرة ، خالدة في قلوب المصرريين حقق فيها ابطال القوات المسلحة نصرا عظيما ، عبروا فيه الي المستقبل بعزيمة الأبطال.