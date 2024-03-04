الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس الشيوخ يقدم التهنئة بمناسبة يوم الشهيد وقرب شهر رمضان والصوم الكبير للأقباط

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بالتهنئة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد وقرب حلول شهر رمضان الكريم ، جاء فيها : 

txt

الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"

txt

رئيس الشيوخ: ربنا يزيح الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع

السادة الأعضاء ....تحتفل مصر فى التاسع من شهر مارس من كل عام، بذكرى يوم من أعظم الأيام خلوداً في تاريخ مصر، وهو يوم الشهيد، ذلك اليوم الذي يعيد للذاكرة تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، ويضع أمام الأجيال الجديدة تضحيات وبطولات الشهداء من أبناء الوطن، ليستلهموا منها روح الفداء، ويتعلموا معنى العطاء للوطن، رحم الله شهداء الوطن، وحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

 

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر تهل علينا بعد أيام قليلة، نسمات شهـر رمضان المبـــــارك، شهر الرحمة والمغفرة، شهر القرآن، والعمل الصالح. وبمناسبة قرب هذه الأيام العطرة، أتوجه باسمي وباسمكم جميعاً بخالص التهنئة للأمة الإسلامية، وللشعب المصري، داعياً الله سبحانــــه وتعالـــى أن يتقبل منا جميعًا صيامنـا وصلاتنا وقيامنا، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة لنا جميعاً.

 

وإذ تتزامن بداية الصوم الكبير فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام مع بداية شهر رمضان المبارك، فى مشهد روحانى، ينعم فيه الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه ببركات الصيام.

 

وفى هذا المقام ندعو المولى جل وعلا أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة، وعلى مصرنا الغالية، بالخير والنماء والرخاء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وكل عام وأنتم بخير.

مواد متعلقة

كيفية التخلص من المال الحرام.. الإفتاء توضح

بيت الزكاة والصدقات ينظم خطة تنموية كبرى للارتقاء بالقرى الأكثر فقرًا

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

نُريد حكومة حرب يا ريس

الشيوخ الأمريكي يحسم قرار خفض المساعدات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل

حب نشأ فى اللوكيشن وزواج بدون زفاف.. قصة حب العوضي وياسمين بعد الانفصال

حكم صيام السابع والعشرين من شهر رجب
الجريدة الورقية