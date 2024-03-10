محافظ الفيوم يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها" مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".

تهنئة شيخ الازهر

كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء فيها : "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله عليكم بكل الخير وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، داعياً المولى عز وجل أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق".

كما بعث محافظ الفيوم ببرقية مماثلة للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم.

وهنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي الفيوم خاصة، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال محافظ الفيوم: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".