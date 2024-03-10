الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خلال المؤتمر الصحفي اليوم

أبو الغيط : الأطراف الليبية اتفقت على سيادة بلادها ووحدة أراضيها

خلال المؤتمر الصحفي
خلال المؤتمر الصحفي اليوم بالجامعة العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تحت مظلة الجامعة العربية وتلبية لدعوة الأمين العام للسادة  ئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تم استضافة جلسة حوارية بين الأطراف الليبية بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي .

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وأضاف أبو الغيط أنه تم التأكيد خلال المحادثات على سيادة ليبيا و وحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية، وسيتم تشكيل  لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة  لحسم الأمور العالقة حسب التشريعات النافذة وتشكيل حكومة موحدة هدفها الإشراف على العملية الانتخابية .

 

وكذلك توحيد المناصب السيادية لتقديم دورها المنوط بها والاتفاق علي عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ .

 

وأضاف أبو الغيط أن  الحاضرين ثمنوا دور الجامعة العربية الذي يستهدف إلى الوصول لحلول للأزمة.

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