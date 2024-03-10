اتحاد ملاك البرج يمنع دخولى شقتى

أستغيث باللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للتحقيق فيما حدث لى أنا وابنتي (رحاب مصطفى كامل محمد المدنى)، حيث تم منعنا من دخول شقتنا بمعرفة رئيس اتحاد الملاك بالبرج المشهرة برقم ٧٠٥ لسنة ٢٠٢٣، كل ذلك بسبب اعتراضنا على سوء معاملتنا من قبل اتحاد الملاك، وقد لجأنا لنقطة شرطة الهانوفيل لطلب الحماية، وقد حدث هذا بسبب اعتراضنا على تحصيل مصروفات ومبالغ لصيانة البرج دون إعطائنا أية إيصالات أو اطلاعنا عليها، حيث قام أحد الملاك بسداد فواتير الحساب على الحساب الخاص لرئيس اتحاد الملاك بأحد البنوك العامة، وتم تغيير( فلاشة) المصعد لعدم صعودنا الشقة وقطع التيار الكهربائي عن البرج على الرغم من تحصيل كل هذه المصروفات والغريب وجود 12 شاليه تابعة للبرج لا يتم تحصيل مصروفات منها.

لذلك أناشد محافظ الإسكندرية التدخل وإبلاغ النائب العام المستشار محمد شوقى التحقيق في هذه المخالفات والمحاضر المحررة ضدهم بنقطة شرطة الهانوفيل.

هناء حسين خليل عويس

برج لازورد رقم ٩ عمارة أ - الهانوفيل - شارع الزهراء - المتفرع من شارع الدكتور سعودي سابقا – الحنفية - تابع قسم شرطة الدخيلة - الإسكندرية - شقة 3 الدور الحادي عشر

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