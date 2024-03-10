محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

بعث محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وجاء نصها "يشرفني وأجهزة وأبناء المحافظة مع حلول شهر رمضان المبارك أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بهذه المناسبة الطيبة.. إننا نستقبل شهر رمضان المبارك مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضي قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وسيادتكم بخير ".

وبعث المحافظ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر شيخ الازهر الشريف، فضيلة الدكتور أحمد الطيب، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين، وبرقيات تهنئة مماثلة لكبار رجال الدولة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مقدماً التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.