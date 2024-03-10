نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد ختام دوري كرة القدم بأسيوط

شهد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم، ختام دوري كرة القدم الخماسية ضمن فاعليات الأنشطة الطلابية، الذي تنظمه إدارة رعاية الشباب برئاسة محمد أبو العلا مدير الإدارة، ومحمد عسكر مسئول النشاط الرياضي بالأمانة، وذلك على ملعب الكرة الخماسية بوحدة التطبيقات التكنولوجيا بفرع الجامعة بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية الشريعة والقانون والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب والدكتور عبدالعزيز بيومي وكيل كلية طب الأسنان والدكتور أحمد يوسف والدكتور أحمد الورداني عضوي المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، واللواء خالد الريفي مدير إدارة الأمن الجامعي، والدكتور أسامة عبدالعال مدير العلاقات العامة بفرع الجامعة، وجمال طاهر مدير مكتب نائب رئيس الجامعة ومسئولي رعاية الشباب بفرع الجامعة بأسيوط.

فوز فريق كلية طب الأسنان بأسيوط

وشهد ختام البطولة فوز فريق كلية طب الأسنان بأسيوط بإشراف الدكتور مصطفى كامل مسئول رعاية الشباب بكلية طب الأسنان بالمركز الأول وتسلم كأس البطولة.

وفاز بالمركز الثاني كلية الطب البشري بإشراف الدكتور أحمد عبدالعظيم مسئول رعاية الشباب بالكلية وفاز بالمركز الثالث كلية الصيدلة بنين بأسيوط بإشراف الدكتور عثمان نصر مسئول رعاية الشباب بالكلية.

وحصل الطالب عبدالعزيز محمد عبدالعزيز بكلية طب الأسنان على لقب أحسن لاعب فى البطولة والطالب محمد صالح على بكلية الطب البشري على لقب هداف البطولة والطالب أحمد محمد السيد بكلية الطب البشري على أحسن لقب أحسن حارس فى البطولة والطالب أحمد محمد شمروخ بكلية التربية على جائزة الروح الرياضية.

وفي بداية كلمته وجه نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي الشكر للدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، لدعمه كافة الأنشطة الطلابية التي تنفذ داخل فرع الجامعة، كما وجه شكره للقائمين على تنفيذ فاعليات هذا النشاط وخاصة إدارة رعاية الشباب ومديري رعاية الشباب بالكليات والعلاقات العامة بفرع الجامعة، لجهودهم المبذولة لظهور فعاليات هذا اللقاء التجميعي بالشكل اللائق بفرع الجامعة، كما قدم الحضور التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

كما أكد أن الرياضة هي من أفضل المنافسات خاصة فى سن الشباب وأن الجامعة تحرص باستمرار على تنفيذ كافة الفاعليات التي تهدف إلى تعزيز وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الرياضية؛ لتأهيل جيل متميز علميا و رياضيا وأخلاقيا.

من جانبه قدم محمد حسين أبو العلا، مدير رعاية الشباب الشكر والتقدير للدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة ومحمد شحاتة الأمين العام المساعد لفرع الجامعة على دعمهما الدائم وتذليلهما كافة الصعوبات للطلاب والطالبات المشاركين فى جميع الفاعليات.

كما قدم الدكتور عبدالفتاح بهيج العواري عميد كلية الشريعة درع تكريم للدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي؛ تقديرا لجهوده في رعاية الفاعليات المختلفة للطلاب.

كما تم تكريم الأستاذ الدكتور أحمد يوسف والأستاذ الدكتور نبيل يونس والدكتور أسامة عبدالعال ومحمد أبو الحمد مدير عام شئون التعليم والطلاب ومسئولي رعاية الشباب بكليات الفرع، لجهودهم فى إنجاح البطولة.

جدير بالذكر أن البطولة شارك فيها 9 كليات الفرع بأسيوط، وكل فريق مكون من 8 طلاب وذلك خلال الفترة من 2024/2/27 حتى 2024/3/10، وتحلى الجميع بالروح الرياضية.