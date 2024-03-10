طلاب جامعة قناة السويس يحصلان على جائزتين بمهرجان الفيوم السينمائي الأول للأفلام

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين بجوائز مهرجان الفيوم "بيوم" للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، والذي نظمته جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.



وأكد الدكتور ناصر مندور، أن الفنون تهذب النفس الإنسانية وترتقي بها.

تأتي المشاركة الطلابية - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

واستقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب- صباح اليوم الأحد الموافق 10 مارس - الطلاب الفائزين بجوائز المهرجان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بسنت خيرت أستاذ الإعلام الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومخرج الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلة.



وحرص الدكتور محمد عبد النعيم على تهنئة الطالبة آية أشرف الحائزة على المركز الثالث في الأنيميشن عن فيلم "التحرش"، والطالب صموئيل اثناسيوس الحائز على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم " همسة أخيرة".

وخلال اللقاء - أعرب الدكتور محمد عبد النعيم عن سعادته بطلابه الفائزين، خاصة وأن هذا المهرجان تميز بجودة الإنتاج والأفكار التي ناقشها، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل على إعداد ورش عمل لصقل مواهب الطلاب في مجالات التمثيل، والمسرح، والسيناريو وغيرها من المجالات الفنية المتنوعة.



يُذكر أن المهرجان أقيم في الفترة من 2 إلى 5 مارس بمشاركة خمس جامعات مصرية.