أرباح شركة علم السعودية ترتفع إلى 346.6 مليون دولار في 2023

حققت شركة «علم» السعودية صافي ربح يبلغ 1.356 مليار ريال (346.6 مليون دولار) في نهاية عام 2023، بارتفاع نسبته 46 في المائة عن العام السابق. وعزت الزيادة في الربح إلى ارتفاع إيراداتها بنسبة 28 في المائة، كما أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 في المائة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية (تداول)، إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 28.05 في المائة إلى 1.3 مليار ريال، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 35.00 في المائة، وقطاع إسناد الأعمال بنسبة 13.64 في المائة، والخدمات الاحترافية بنسبة 7.4 في المائة.

وأوضحت «علم» أن المصاريف التشغيلية ارتفعت بنسبة 9.53 في المائة (87 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 103 ملايين ريال، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 42 مليون ريال.

كما ارتفعت مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 30 مليون ريال، قابل ذلك انخفاض في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 57 مليون ريال، وانخفاض في مصاريف الانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة بمبلغ 30 مليون ريال سعودي. كما ارتفعت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 87 مليون ريال قابل ذلك ارتفاع في مصروف الزكاة بمبلغ 24 مليون ريال.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 في المائة تعادل (4 ريالات للسهم) كأرباح عن النصف الثاني من عام 2023، وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 310.78 مليون ريال.

وتتمثل بعض أنشطة الشركة التي تأسست في 1988، في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والأعمال الإلكترونية، وتقديم جميع أنشطة وخدمات التطوير والتسويق والاستثمار التقني، كما تقدم خدمات الربط الإلكتروني بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مجموعة من الحلول الرقمية المتخصصة.