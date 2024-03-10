أسعار الأعلاف اليوم الأحد عند التاجر.. شيكارة العلف بكام

أسعار العلف اليوم الأحد.. شهدت اسعار اللأعلاف خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، استقرارًا، قبل ساعات من حلول شهر رمضان المعظم، الأمر الذي يجبر التجار على ثبات أسعار اللحوم والدواجن، وأستقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 46,000 جنيه.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وخيم الاستقرار على معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ استقرت أسعار «كسب العباد 36% ودي دي جي إس والجلوتين الجلوتوفيد المحلي عند المستويات السابقة»

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية وسوق الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الأحد

الجلوتين المحلي

استقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 46,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

خيم الثبات على سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 12,000 جنيه للطن.

الدي دي جي

كما ثبتت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 19,000 جنيه.

كسب العباد 36%

واستقرت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 18,500 جنيه.

سعر طن العلف

وثبتت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 25,200 جنيه للطن، استقرارًا عن سعره أمس.

وسجل أيضًا سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارا عند ذات مستويات أمس الأربعاء، ليصل سعر الطن إلى 25,100 جنيه، وبلغ سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» 25,000 جنيه، شاهدًا عن سعره أمس.

وحقق سعر طن علف «بادي نامي 21%» تراجع، ليصل سعره إلى 24,700 جنيه، وهو ما يجعله مستقرا لليوم الثاني على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، سبق وأكد فى تصريحات له، أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد انخفاض الذرة والصويا.