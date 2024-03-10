فرق لفحص الزراعات الشتوية في مراكز كفر الشيخ

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الأحد، نشاط إدارة المكافحة الزراعية بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي، وجامعة كفرالشيخ متماثلة فى عدد من المتدربين من خريجي كلية الزراعة، في فحص وعلاج الزراعات الشتوية، للاكتشاف المبكر لإصابات النبات وتحديد الإحتياجات وسبل المكافحة، تحت إشراف الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، والدكتور رمضان أبو جاموس، مدير إدارة بلطيم الزراعية.

كلف المحافظ بمواصلة جهود الفرق الزراعية في فحص الزراعات الشتوية، والعلاج الفوري عند ظهور أي إصابات بالزراعات، لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وتوافر أغذية ذات جودة مناسبة للمواطنين، موجهًا بتقديم الدعم اللازم للفرق الزراعية وخريجي كلية الزراعة، وتقديم التوعية والنصيحة للمزارعين في مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، لمساعدتهم على زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل.

وأكد أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، مشيدًا بجهود الفرق الزراعية وخريجي كلية الزراعة في خدمة القطاع الزراعي، مضيفًا أن المحافظة من أهم المحافظات الزراعية في مصر، منوهًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم الزراعي الحالي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.

و فحص خريجو كلية الزراعة بفحص المحاصيل الشتوية للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات، كما قدم خريجو كلية الزراعة النصائح للمزارعين حول أفضل الطرق لزيادة الإنتاجية.