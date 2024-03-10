ضبط مخدرات بقيمة 500 ألف جنيه.. تفاصيل

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية، الغربية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ففى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (عاطل)، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس).

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش-بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات- سلاح أبيض "مطواة"- مركبة "توك توك" بدون لوحات ومُبلغ بسرقته).

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن الغربية تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") ، وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وطلقتين).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (500 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.