موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني والقناة الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نظيره فريق سيلتا فيجو علي ستاد سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع ال 28 بالدوري الاسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وسلتا فيجو في الدوري الاسباني



و تقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني الليلة، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسلتا فيجو في الدوري الاسباني

وتذاع مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني بالجولة الـ 28 لتى تجمع الفريقين عبر قناة بى إن سبورت 1، فيما اسندت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق احمد البلوشي.

ترتيب ريال مدريد وسيتا فيجو بالدوري الإسباني

يدخل فريق ريال مدريد اللقاء وهو في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 66 نقطة بعد 27 مباراة خاضها الفريق فى بطولة الدوري الاسباني.

أما فريق سلتا فيجو يدخل اللقاء وهو في المركز ال 17 برصيد 24 نقطة بعد خوض 27 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.