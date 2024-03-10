عقوبة تصل لـ 10 سنوات.. بعد قليل محاكمة المتهمين بتزويرأوراق رسمية

تنظر محكمة جنح الشرابية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بتزوير الكارنيهات والشهادات الجامعية والأختام الحكومية، داخل مطبعة بمنطقة الشرابية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطلين بتهمة تزوير شهادات تخرج متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة الشرابية مكان لمزاولة نشاطهم، وعثر بحوزتهم على عدد من الكارنيهات وشهادات تخرج وصور لأختام حكومية وعدد من الأكلاشيهات جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

عقوبة التزوير فى الأوراق الرسمية

وتصل عقوبة التزوير في محررات رسمية للسجن من 3 سنوات حتى 10 سنوات حسبما طبقها القانون المصري.



كما أنه بعد إتمام عقوبة الحبس في قضية التزوير، يحاكم مرة أخرى بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية، وتكون العقوبة هي الغرامة في حدود 5000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه.