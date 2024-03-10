ختام الملتقى القمى للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد

أسدل الستار على فعاليات الملتقى القمى للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد، الذي نظمه المعهد تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، الدكتورة شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

فعاليات ختام الملتقى القمى للمبادرات الطلابية

وشهد اليوم الختامي في الملتقى القمى للمبادرات الطلابية تقديم المجموعات الطلابية لعروض تقديمية عن مبادراتهم أمام لجنتي تحكيم متخصصة، ضمت نخبة من أساتذة الجامعات المصرية.

وتكونت لجنة التحكيم الاولى من الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية السابق بجامعة حلوان رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور عبد المنعم الجيلانى الأستاذ بكلية الخدمة الإجتماعية، الدكتور باسم المؤذن الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، الدكتورة منار سليم الأستاذ بكلية التربية.

كما تكونت اللجنة الثانية من الدكتور عبد الله سامي الأستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس ورئيس اللجنة وعضوية كل من، الدكتور إلهامي صباح الأستاذ بكلية التربية الفنية، الدكتور عمرو منصور الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، الدكتور عمر عبد الفتاح المعيد بكلية التربية الرياضية، الدكتور عبد الرحمن عبد الفتاح المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية

وأعلنت اللجنة عن المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصلت مبادرة مبتكرون على المركز الأول وجائزة قدرها 10 آلاف جنيه، فيما نالت مبادرة لنتواصل المركز الثاني وجائزة قيمتها 8 آلاف جنيه، بينما حصلت مبادرة علشانك على المركز الثالث وجائزة بقيمة 7 آلاف جنيه.

كما أعلنت اللجنة عن جائزة لجنة التحكيم حيث حصل على المركز الرابع مبادرة قاموس الإشارة الأكاديمى، والمركز الخامس مبادرة طاقة مش إعاقة، بينما حصلت مبادرة رؤية تكنولوجية على المركز السادس.

أشاد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، بالمستوى المتميز للمبادرات الطلابية المشاركة، مؤكدًا أن هذا الملتقى يعكس حرص الوزارة على دعم الأنشطة الطلابية والمبادرات الشبابية الهادفة.

وقال همام في تصريح له: "يسعدنا أن نرى هذا العدد الكبير من الطلاب المبدعين الذين يطرحون أفكارًا مبتكرة ومبادرات رائدة، ونحن نؤمن بأن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية، ولذلك نسعى جاهدين لتوفير كافة سُبل الدعم لهم وصقل مواهبهم".

وأكدت الدكتورة شيرين يحيي، مستشارة الوزير لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، على أهمية تمكين الطلاب من ذوي الإعاقة ودعم مبادراتهم الإبداعية.

كما أشاد رؤساء لجان التحكيم، الدكتور محمود حامد والدكتور عبد الله سامي، بجودة المبادرات المقدمة وإبداع الطلاب، مشيدين بدور المعهد في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

كما أعرب الدكتور سامح شراقى عن سعادته لما وجده من حماس من الشباب تجاه تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الطلاب من ذوى الهمم.

هذا وقد أشرف على إعداد الطلاب للمبادرات الطلابية، لجنة "Think Tank" المكونة من نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، وهم الدكتور سامح شراقي أستاذ بكلية الإعلام ورئيس اللجنة، الدكتور محمد العوضي أستاذ بكلية التجارة، الدكتور عاصم عبد القادر أستاذ بكلية اللغة العربية، الدكتور محمد عبد الحليم أستاذ بكلية التربية بجامعة الأزهر، الدكتورة أميمة أحمد الأستاذ بكلية الدراسات الإنسانية، الدكتورة مروة فرج أستاذ بكلية الإعلام.