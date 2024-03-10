نقيب الصيادلة بالأسكندرية يؤكد حرصه على تطوير المنظومة المهنية ورفع تنافسية الخريجين

أكد الدكتور محمد انسى الشافعى نقيب الصيادلة بالإسكندرية على حرصه على تطوير المنظومة المهنية ورفع تنافسية الخريجين، وفق إستراتيجية الدولة المصرية في تطوير للمنظومة الصحية من خلال عقد الشراكات مع كبرى الشركات والمراكز التدريبية المحلية والدولية.

قال الدكتور الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، إن هناك تحديات تقابل خريجي الصيدلة في سوق العمل، مؤكدا على ضرورة الحفاظ آداب وأخلاقيات المهنة، مطالبا الخريجين بالتطوير المستمر في الجانب الإداري والمهني بهدف خلق ميزة تنافسية على مدار رحلتهم العملية بسوق العمل، من خلال مجالات جديدة ومتنوعة منها السلامة والصحة، والجودة، ومكافحة العدوى، واليقظة الدوائية، وغيرها من المجالات المتاحة للصيدلي.

جاء ذلك خلال احتفال نقابة الصيادلة تخرج دفعة جديدة من الصيادلة التي نظمتها النقابة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبو قير شرق المحافظة بمناسبة تخرج 1250طلاب كليات الصيدلة دفعة 2023، تحت رعاية الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية.

فى بداية الاحتفالية هنأ الدكتور الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، الطلاب وأولياء أمورهم، معرباً عن سعادته بالاحتفال بتخريجهم، موجهاً التحية والامتنان لأولياء الأمور على مجهودهم مع أبنائهم، كما أوصى الطلاب بآبائهم وأمهاتهم عرفاناً بالجميل خلال تحملهم الرحلة الشاقة حتى وصلوا إلى حفلهم الذي يتوج نهاية رحلتهم الدراسية.

وأكد نقيب الصيادلة فى الإسكندرية، على أهمية دور الصيادلة ومشاركتهم الفعالة في خدمة المرضى، مشيرا إلى المهمة والدور الذي ينتظرهم في تولي المناصب الإشرافية والقيادية جنبا إلى جنب مع خريجي باقي الكليات الطبية.

وأكد الشافعي على انتهاء فترة الأخذ وهي الفترة التي تلقى فيها الطلاب العلم والمهارات اللازمة لدخولهم الحياة العملية، وأن الفترة القادمة يأتي دورهم في العطاء لأهاليهم، ومجتمعهم ووطنهم لرد الجميل والمساهمة في بناء الوطن ودفع عجلة التقدم، خاصة وأن المجال الدوائي قد حظي في الآونة الأخيرة بتقدم وازدهار كبير.

واختتم نقيب الصيادلة كلمته بأداء القسم المهني للصيادلة الجدد وردده خلفه 1250 خريجا من كليات الصيدلة المشاركين بالاحتفالية، وتكريم الأوائل والمتفوقين.