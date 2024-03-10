حملة ليلية مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمدينة طامية

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، بتنفيذ حملة ليلية مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات والعوائق، بشوارع وميادين مدينة طامية.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى الواقعة على الطريق الصحراوي.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والعوائق وتجميل الطرق والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتمكنت حملة مكبرة تحت إشراف رئيس المركز وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية بقرى المركز من إزالة الإشغالات ورش جانبي الشوارع، بالإضافة رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطرق، وأكوام الرمال الناتجة عن نشاط الرياح والتي تتسبب في إعاقة حركة السيارات.

رفع تراكمات القمامة والأتربة حفاظا على المظهر الجمالي لمدينة طامية

وشملت الحملات رفع تراكمات القمامة والأتربة، بشارع 23 يوليو وشارع النهضه وشارع مستشفى طامية المركزى وأمام بيت ثقافة طامية و شارع مشروع المياه و شوارع المدارس وأمام وحدة مرور طامية وأمام مجلس مدينة طاميه وطريق الصوامع حتي مدخل المدينة، بالإضافة إلى رفع المخلفات على الطرق الفرعية ومداخل القرى على الطريق وتم نقلها إلى المقالب العمومية المخصصة لها.

وفي الوحدة المحلية بقرية الجمهورية على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قامت الأجهزة التنفيذية بتنفيذ عدة حملات للنظافة العامة ورفع المخلفات وتمهيد مدخل وشوارع القرية، بالإضافة إلى نقل المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر إلى المقالب العمومية المخصصة لها.

ووجه رئيس مركز ومدينة طامية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار رفع الإشغالات وحملات النظافة وتمهيد جانبي الطرق والاستجابة لأي بلاغات او شكاوى من المواطنين حول التعديات على حرم الشوارع الرئيسية والفرعية الطريق الصحراوي، مؤكدا أن أجهزة المركز لن تتهاون مع المخالفين، موضحا ان الحملات التي تم تنفيذها سوف تستمر يوميا لرفع كافة الإشغالات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بكل حزم للحفاظ على المظهر الحضاري للطرق والشوارع وحق المواطن في السيولة المرورية دون عوائق، وخاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لنظافة وتجميل الطرق والشوارع، ورفع الإشغالات والعوائق لتحقيق السيولة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والقرى.