تراجع أسعار الذهب في مصر.. بكام عيار 21 ؟

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال 24 ساعة، حيث هبط سعر الجنيه الذهب من 26800 جنيهاً في بعض جلسات التداول أمس إلى 25760 جنيهاً اليوم.

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم السبت 9 - 3 - 2024

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3680 جنيها.

عيار 22 سجل 3373 جنيها.

عيار 21:

هبط جرام الذهب عيار 21 إلى 3220 جنيهاً.

سجّل سعر الذهب عيار 18

2768.5 جنيه للبيع، 2742.8 جنيه للشراء.

سجّل سعر الذهب عيار 14

2159.4 جنيه للبيع، 2139.4 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1840 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1380 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 25760 جنيها.

سجلت السبيكة 1 جرام عيار 24 حوالى 4245 جنيها.