الأهلي بطلا لدوري كرة الماء

توج فريق الرجال لكرة الماء بالنادي الأهلي ببطولة الدوري العام لموسم 2023-2024، عقب الفوز على سبورتنج بنتيجة 14 -10، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على حمام سباحة النادي الأهلي.

تمكن رجال الأهلي من الفوز على الجزيرة مساء أمس، قبل أن يكرروا فوزهم مساء اليوم على سبورتنج ليحصدوا لقب بطولة الدوري.

ونجح رجال النادي الأهلي في حسم لقب بطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي.

‎ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الماء كلا من وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير الجهاز.

‎ويقود الجهاز الفني لفريق رجال «كرة الماء» كل من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، وتوفيق حماد مدربًا، وأحمد سامح مدرب حراس مرمى، وبلال مرسي مخطط أحمال، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وأحمد أكرم إخصائي التأهيل البدني، وأحمد الحفناوي إخصائي الإعداد النفسي، وخالد بن عيسى محلل أداء، وسامح العسري مدير إداري القطاع التعليمي، ومحمد رشوان ووسام عزت إداريين.